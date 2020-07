CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARI JUAN JESUS – Ormai da tempo ai margini di tutti i piani tecnici di Paulo Fonseca, Juan Jesus è pronto a lasciare la capitale nella prossima sessione di calciomercato, che ci sarà dal 1 settembre al 5 ottobre prossimi.

Rendimento Juan Jesus

Il giocatore in questa stagione ha totalizzato solamente 194 minuti: 3 presenze in campionato (66′ col Genoa, 4′ a Bologna e 34′ contro l’Atalanta, tutte nelle prime giornate dicampionato. Una quella in Europa League, nella prima giornata della fase a gironi contro l’Istanbul Basaksehir. Dal 25 settember 2019, il brasiliano non è mai più sceso in campo.

Calciomercato Roma, il Cagliari su Juan Jesus

L’ostacolo per tutti i club interessati, soprattutto nelle squadre di medio-bassa classifica, è formato dall’alto ingaggio dell’ex giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in queste ultime ore ci sta provando il Cagliari, con i sardi che si sono fatti avanti, ma visto quello che è accaduto con Robin Olsen, il feeling tra le due società non è ottimale. Il contratto di Jesus scadrà il 30 giugno 2021.

