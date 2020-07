Calciomercato Roma, la delusione di Dzeko e il futuro in bilico

Calciomercato Roma, Edin Dzeko continua a scrivere pagine della storia del club. Ma il suo futuro è da decifrare.

Non è passata inosservata la mancata esultanza del centravanti giallorosso dopo aver messo a segno la seconda rete contro il Verona. Un colpo di testa vincente che lo ha portato a quota 105 reti segnate. Sorpassato Manfredini, nella classifica storica dei bomber ha davanti a sè adesso solo Amadei, Pruzzo e l’inarrivabile Totti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, futuro Dzeko ribaltato

Calciomercato Roma, Dzeko nel mirino dell’Inter

La mancata esultanza e il nervosismo contro il Verona potrebbe essere una spia dell’umore del centravanti giallorosso, che – come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport – probabilmente non pensava potessero esserci nuove voci riguardo una sua possibile cessione.

Dzeko è uno dei leader tecnici e carismatici della Roma, un calciatore del quale Fonseca non fa mai a meno. E non ha mai fatto mistero del fatto che si trovi benissimo nella capitale. Il suo rinnovo contrattuale è arrivato la scorsa estate, quando era in atto il pressing dell’Inter, e l’accordo con i giallorossi scadrà nel 2022.

Tuttavia non si esclude che proprio l’Inter possa tornare alla carica in estate per rinforzare la rosa di Conte e anche la Juventus pare averlo messo nel mirino. Quale sarà il futuro di Dzeko? Difficile dirlo, andranno valutate quali saranno le mosse da parte della Roma nel prossimo mercato, considerando che il club ha la necessità di recuperare risorse economiche dalle cessioni e di tagliare il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE—>>Nuovo sponsor tecnico della Roma, è corsa a tre: ecco i nomi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!