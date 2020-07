Calciomercato Roma, Nunez e Bustos restano nel mirino: le ultime

Calciomercato Roma, Nunez e Bustos restano nel mirino ma ci sono delle difficoltà: il punto sulle trattative relative ai due attaccanti.

Il futuro di Edin Dzeko è un punto interrogativo, quello di Nikola Kalinic è sicuro. L’attaccante croato tornerà all’Atletico Madrid, in giallorosso ha deluso. Nonostante un rendimento leggermente migliorato nell’ultimo periodo e i gol contro Cagliari e Brescia, la Roma guarderà altrove. E per il bomber di scorta che potrebbe poi diventare l’attaccante del futuro i nomi che si sono fatti in passato sono quelli di Darwin Nunez e Nahuel Bustos.

Calciomercato Roma, il punto su Ninez e Bustos

Come riportato da “Calciomercato.it“, Darwin Nunez, attaccante in forza all’Almeria che sta cercando la promozione nella Liga spagnola, interessa in Italia a Roma e Napoli. La concorrenza però è agguerrita. L’attaccante ventunenne piace anche al Wolfsburg in Bundesliga, al Southampton in Premier League e al Rennes in Ligue 1, ma i suoi agenti faranno tappa in Italia nella prossima settimana. L’Almeria chiede però 20 milioni di euro, forse un po’ troppi per un attaccante che la Roma prenderebbe eventualmente come bomber di scorta.

C’è poi Nahuel Bustos del Talleres, attaccante ventunenne accostato da tempo alla Roma per il quale c’è pure l’interesse del Milan. Secondo la stampa brasiliana sarebbe prossimo alla firma con l’Atletico Mineiro, ma in realtà l’intenzione del club argentino è quello di aprire un’asta perché in corsa ci sono altre squadre europee. E la Roma dovrà decidere se partecipare a questo gioco al rialzo.

