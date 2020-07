Il calciomercato Roma si arricchisce di continue voci in entrata e in uscita. Questa volta il rumor riguarda un centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia del Verona.

Il rendimento di Matteo Pessina è cresciuto molto sotto la guida di Ivan Juric e del resto è stato proprio lui a segnare il gol del 2-1 nel match che la sua squadra ha perso all’Olimpico contro la Roma. Centrocampista moderno, di quelli che amano gettarsi negli spazi e riescono a mettere a segno anche un buon numero di gol, è stato indicato come uno dei possibili obiettivi dei giallorossi per il futuro.

Calciomercato Roma, Milan favorito su Pessina

La lista delle pretedenti per il centrocampista del Verona sembra potersi allungare. Per adesso La Gazzetta dello Sport sottolinea l’interesse della Roma per Pessina, ma anche il fatto che ci siano altri club favoriti. Il calciatore potrebbe tornare all’Atalanta di Gasperini, ma non sarebbe di certo un titolare fisso nello scacchiere degli orobici. Ma il quotidiano sportivo non esclude un futuro del calciatore al Milan, club che lo aveva “sacrificato” nell’ambito dell’operazione che ha portato in rossonero Kessiè e Conti.

I rossoneri infatti hanno stabilito di incassare il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Questo significa anche che, di fatto, hanno l’opportunità di prendere Pessina a metà prezzo. La Gazzetta dello Sport stima il valore del centrocampista attorno ai 12 milioni di euro.

