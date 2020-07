CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED – Ci siamo, Chris Smalling sta per diventare un giocatore della società giallorossa a titolo definitivo. Tanti i dubbi sul futuro del club, in attesa di capire se arriverà il passaggio di proprietà, ma l’attuale gestione sta pensando al futuro della Roma lavorando su più fronti.

LEGGI ANCHE Futuro AS Roma tutto da scrivere, dalla cessione allo sponsor: le ultime

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, Nunez e Bustos restano nel mirino: le ultime

Calciomercato Roma, Smalling confermato

Sia il tecnico Paulo Fonseca, che ha sempre spinto per la conferma sia del centrale inglese che di Henrikh Mkhitaryan, che il giocatore di proprietà del Manchester United stesso, hanno spinto per la permanenza nella capitale. Alla fine l’allenatore portoghese sta per essere accontentato anche sulla seconda richiesta, dopo la firma dell’armeno. In queste ore sta lavorando intensamente Jozo Palac, intermediario della trattativa per cercare un accordo tra i due club, anche se l’agente del difensore James Featherstone, sembrerebbe aver messo in guardia il suo assistito su un possibile interesse di Arsenal e Tottenham.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, sondaggio col Flamengo per Yuri César

Smalling Roma, cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal sito ‘laroma24.it’, la trattativa è in fase molto avanzata e la fumata bianca potrebbe arrivare entro la prossima settimana. La Roma pagherà Smalling per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro con ma possibilità del pagamento in tre anni, bonus compresi. Alla fine la volontà del calciatore e la posizione del club capitolino ha prevalso, dopo che i Red Devils chiedevano almeno 20 milioni di euro fino a un mese fa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!