Calciomercato Roma, sondaggio col Flamengo per Yuri César

Calciomercato Roma, sondaggio per la giovane stellina brasiliana Yuri César di proprietà del Flamengo ma in prestito al Fortaleza: ha una clausola da 50 milioni di euro.

La Roma del futuro punterà molto sull’esperienza, su esplicita richiesta dell’allenatore Fonseca. Allo stesso tempo però continuerà a cercare giovanissimi talenti da fare sbocciare in giallorosso. E a tale proposito dal Brasile rimbalza la voce di un sondaggio fatto col Flamengo per il giovane attaccante Yuri César. Attualmente in prestito al Fortaleza, i quattro gol segnati nelle ultime quattro partite ufficiali hanno attirato le attenzioni di alcuni club europei, tra cui anche la Roma.

Prima della Roma, aveva provato ad affondare già il Valladolid. La squadra della Liga aveva fatto un’offerta di 4 milioni di euro subito rispedita al mittente. Yuri César ha un contratto con il Flamengo fino al 2023 e una clausola rescissoria di ben 50 milioni di euro.

Calciomercato Roma, la trattativa per Yuri César

Il Flamengo ha rifiutato 4 milioni di euro, ma potrebbe essere disposto ad accettare offerte ben inferiori a quella della clausola rescissoria. Yuri César Santos de Oliveira Silva, questo il suo nome completo, ha 20 anni, è alto 172 centimetri e gioca da attaccante esterno. Parte preferibilmente da sinistra, visto che calcia preferibilmente con il piede destro.

Nell’ultima partita del campionato Cearense ha segnato nella vittoria del suo Fortaleza contro il Ceara con un gran destro dal limite dell’area di rigore.

