Calciomercato Roma: l’esito del confronto Fonseca-Zaniolo

Calciomercato Roma, Fonseca ha redarguito Zaniolo nel post partita contro il Verona. Ieri il tecnico e il talentuoso calciatore giallorosso hanno avuto un confronto: schiarita anche per il futuro.

Nel post partita del match contro il Verona le parole di Fonseca non sono state al miele per il numero 22 della Roma. C’è stato un battibecco con Mancini che gli rimproverava di non tornare. “Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e oggi non l’ha fatto. – ha detto – Chi subentra deve aiutare la squadra. Penso che Zaniolo deve capire che quando si entra si deve lavorare per la squadra e stavolta non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.

Calciomercato Roma, Zaniolo non si muove

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena un faccia a faccia tra il tecnico giallorosso e Nicolò Zaniolo. Un confronto all’insegna della serenità, non certo della tensione. Certo è che non è mutata la stima di Fonseca nel calciatore, il quale tuttavia sarà stato probabilmente rimproverato per l’atteggiamento messo in campo nel finale del match contro il Verona. La crescita di un campione passa anche attraverso questi momenti, per cui un confronto con l’allenatore è senz’altro positivo per il calciatore, chiamato a diventare la stella di prima grandezza della Roma.

Un modo anche per alleggerire la pressione attorno al suo ritorno. Ci si aspetta molto dal numero 22, che sa benissimo di essere al centro del progetto tecnico, ma è altrettanto vero che è appena rientrato da un grave infortunio e dunque il suo rientro va gestito nel migliore dei modi.

Subito zittite da questo confronto sereno tutte le voci su una possibile rottura anche in chiave di calciomercato, con le prime voci che erano subito circolate su un possibile addio a fine stagione subito zittite.

