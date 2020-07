Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Il calciomercato Roma potrebbe vedere delle novità importanti riguardo Cengiz Under. L’attaccante turco sembrava ad un passo dal Napoli, ma ora il club giallorosso e quello partenopeo sembrano essere ai ferri corti.

La questione riguarda il match di campionato Roma-Napoli, con il ds partenopeo Giuntoli che ha contestato ai giallorossi l’inosservanza delle regole previste dal protocollo della Figc sul distanziamento di sicurezza tra giocatori. Cosa che ha poi portato ad un deferimento.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi la Roma ha preso atto che l’esposto che ha poi portato allo stesso deferimento è stato firmato dal presidente De Laurentiis. Le cui accuse non hanno certo fatto piacere ai dirigenti giallorossi. Ora la Roma sta pensando ad un controesposto in attesa che venga ascoltato Baldissoni. La società giallorossa afferma di aver concordato la modalità delle presenze in panchina con lo stesso club partenopeo e che dunque non ci sia stata alcuna violazione. Rapporti dunque tesi tra le due società che potrebbero portare anche ad uno stop in chiave calciomercato.

Calciomercato Roma, pista straniera per Under?

Come detto Cengiz Under nelle scorse settimane sembrava essere ad un passo dal Napoli. L’attaccante turco ormai è praticamente ai margini della rosa di Fonseca, che non lo ha mai impiegato nelle ultime gare. Visti i rapporti tesi con il Napoli, se non ci saranno chiarimenti è possibile che la Roma possa pensare di cedere il giocatore altrove. Under è seguito con interesse sia in Premier League che in Bundesliga.

