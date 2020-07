Il calciomercato Roma si arricchisce dell’ennesimo rumor che riguarda Nicolò Zaniolo. Il talento più prezioso del calcio italiano è chiaramente inseguito da più club, del resto chi non lo vorrebbe avere nella propria squadra?

La Juventus è la società che al momento si è mostrata più interessata alle prestazioni del numero 22 della squadra di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, l’offerta della Juventus per Zaniolo

Come riporta Tuttosport, la Juventus continua il suo pressing per arrivare a Zaniolo. I giallorossi non hanno intenzione di cedere il loro gioiello, la cui valutazione supera i sessanta milioni di euro. Tuttavia i bianconeri vorrebbero imbastire una trattativa inserendo Romero, difensore centrale, più una cospicua somma di denaro.

La Roma però difficilmente, anche nel caso in cui decidesse di cedere Zaniolo, accetterebbe contropartite. Lo farebbe soltanto in caso di una offerta astronomica ma tutta cash, per dare sollievo alle casse societarie. Proprio per questo motivo la Juventus sarebbe intenzionata a cedere Ramsey in Premier League, in modo da recuperare delle risorse economiche da poter poi reinvestire.

Lo stesso quotidiano sportivo torinese sottolinea anche come sulle tracce di Zaniolo ci sia anche l’Inter. Tuttavia, va detto, il calciatore non sembra avere intenzione di muoversi dalla capitale. Zaniolo ha più volte ribadito infatti di trovarsi molto bene nella capitale e nella squadra giallorossa, nella quale è al centro del progetto tecnico.

