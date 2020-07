Non solo Juve, Psg e Fiorentina su Calafiori che è finito anche nel mirino del Milan, il club rossonero può proporre uno scambio

C’è aria di divorzio tra Riccardo Calafiori e la Roma. Tramite il suo agente, Mino Raiola, il giovane terzino ha fatto sapere di volere un rinnovo con adeguamento importante per rimanere in giallorosso, ma da Trigoria hanno fatto capire di voler mantenere la linea oculata per quanto riguarda gli ingaggi dei giovani. Una situazione che potrebbe portare all’addio, con il super agente che ha già registrato l’interessamento concreto di Fiorentina, Juventus e Psg. Ma non solo.

Calciomercato Roma, Milan su Calafiori: prove di scambio

Secondo ‘seriebnews.com‘, infatti, anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa al diciottenne mancino. Per superare la concorrenza bianconera, il club lombardo sarebbe pronto ad inserire nella trattativa un altro giovane prospetto: Matteo Gabbia. Complice l’ottimo rendimento di Kjaer, il ventenne ha faticato a ritagliarsi il suo spazio nonostante gli infortuni di Duarte e Musacchio, collezionando poco più di 350 minuti in sei presenze stagionali.

