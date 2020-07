L’addio di Justin Kluivert appare ormai scontato e all’orizzonte si profila uno scambio molto interessante in Serie A, con il Milan

Finito ormai ai margini del progetto tecnico-tattico di Paulo Fonseca, Justin Kluivert non ha disputato nemmeno un minuto nelle tre vittorie consecutive della Roma, non entrando nemmeno nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma. Una situazione che la dice lunga sulle intenzioni della dirigenza giallorossa, che già da tempo sta cercando offerte per l’attaccante olandese. Detto che l’ipotesi Arsenal non è ancora tramontata, l’ex Ajax può contare su qualche estimatore anche in Italia.

Calciomercato Roma, idea Milan per Kluivert

Durante i colloqui per il rinnovo di Donnarumma, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, Mino Raiola ha parlato con il Milan anche dell’esterno olandese, memore del forte interessamento del Lipsia nel 2018, prima dell’approdo del ragazzo in giallorosso. Un nome che aveva segnalato proprio Ralf Rangnick, promesso sposo del Milan. Per superare l’ostacolo della valutazione (almeno 30 milioni di euro), la dirigenza meneghina è pronta ad offrire il cartellino di Rafael Leao, che Jorge Mendes sta provando a piazzare.

