Calciomercato Roma, Pedro cerca casa vicino Trigoria

Calciomercato Roma, manca ancora l’ufficialità per l’arrivo di Pedro, che intanto sta cercando casa vicino Trigoria.

I giallorossi hanno chiuso ormai da qualche settimana l’accordo con il calciatore spagnolo. Un grande campione del calcio moderno, capace di vincere davvero tutto ciò che c’era da vincere. Pedro ha prolungato la sua stagione con il Chelsea, dove comunque non è affatto un punto fermo della squadra di Lampard.

Quando saranno conclusi tutti gli impegni degli inglesi in questa stagione, il calciatore ex Barcellona sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. E la Roma non si è fatta sfuggire l’occasione di ingaggiarlo. La sua esperienza e la sua classe saranno armi importanti delle quali poter disporre.

Calciomercato Roma, per Pedro manca solo l’ufficialità

Pedro ormai ha deciso il suo futuro, accettando la corte dei giallorossi. Che tuttavia non hanno ancora ufficializzato il suo ingaggio. Probabilmente questo avverrà solo alla fine della stagione. Non ci sono comunque dubbi sulla volontà del calciatore spagnolo. Che anzi, come riporta Il Corriere della Sera, si è messo già in moto per trovare una sistemazione.

Nei giorni scorsi infatti la sua fidanzata sarebbe stata nella capitale. Con una chiara missione, trovare la nuova abitazione romana, una villa non troppo distante da Trigoria. Il futuro di Pedro insomma è scritto e lui non vuole farsi trovare impreparato.

