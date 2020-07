Calciomercato Roma, lo scambio offerto da Inter e Juventus per Dzeko

Calciomercato Roma, Edin Dzeko continua a rimanere nel mirino di Inter e Juventus. Ecco lo scambio offerto dalle due squadre.

Ormai sono giorni che si continua a parlare del futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è un calciatore che, nonostante vada per i 35 anni, in serie A continua a fare la differenza con il suo fisico e con la sua tecnica. La mancata esultanza dopo il gol segnato al Verona nell’ultimo turno di campionato ha alimentato le voci su una possibile cessione in estate.

Calciomercato Roma, cosa offrono Inter e Juventus per Dzeko

Come riporta Calciomercato.it Inter e Juventus avrebbero proposto uno scambio alla Roma per strappare Dzeko ai giallorossi. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto il centrocampista Vecino per arrivare ad uno dei maggiori rinforzi chiesti da Antonio Conte.

La Juventus invece vorrebbe scambiare di fatto centravanti, offrendo in cambio Gonzalo Higuain. Ipotesi che ad ogni modo difficilmente sarebbe gradita alla Roma, considerato l’alto ingaggio che percepisce l’attaccante argentino. Tra l’altro bisogna anche sottolineare come Dzeko vorrebbe rimanere in giallorosso. E’ uno dei leader della squadra e si trova molto bene nella capitale.

