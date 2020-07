Roma-Inter, Fonseca ritrova una pedina importante

Roma-Inter, Fonseca per questo match molto importante per la classifica potrebbe ritrovare un giocatore fondamentale in difesa come Smalling.

Ormai manca davvero poco al match dell’Olimpico, che si giocherà domenica sera alle ore 21.45, e dunque sta per arrivare il momento delle scelte di formazione per l’allenatore della Roma. Che punta ad ottenere il quarto successo consecutivo per blindare il quinto posto in classifica. Tuttavia non sarà facile riuscire a battere un’Inter che è tornata clamorosamente in lotta per lo scudetto a cinque giornate dalla fine.

Roma-Inter, Smalling potrebbe rientrare dall’inizio

Fari puntati su Chris Smalling. L’inglese è l’uomo in bilico nella formazione della Roma che domenica sera affronterà l’Inter. Smalling è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e questo fa propendere per un moderato ottimismo riguardo il suo utilizzo. Tuttavia sarà decisivo l’ultimo test per capire se il giocatore è pronto o meno a dare una mano ai suoi compagni.

Nel caso in cui Smalling riuscirà a recuperare ed essere della sfida, sarà lui il perno del terzetto difensivo giallorosso, affiancato da Mancini e da Ibanez. Altrimenti non è da escludere che il tecnico portoghese possa mandare in campo ancora Kolarov da centrale, viste anche le condizioni non perfette di Fazio. Difficilmente contro i nerazzurri si potrebbe rivedere Cristante nel ruolo di centrale.

