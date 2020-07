Roma-Inter, tegola per Fonseca: infortunio per Zaniolo

Roma-Inter, tegola per Fonseca: problema a un polpaccio per Zaniolo che sarà costretto a saltare la partita di domani sera.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca non avrà a disposizione Nicolò Zaniolo nella partita di domani sera all’Olimpico alle 21:45 contro l’Inter. Il giovane campione della Roma, da poco rientrato dopo un lungo infortunio, ha accusato un lieve risentimento al polpaccio, come riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante. Gli esami strumentali hanno confermato che non potrà essere della partita, l’allenatore Fonseca dovrà fare a meno di lui.

Roma-Inter, niente da fare per Zaniolo

Proprio Zaniolo era stato al centro della conferenza stampa di oggi. La bacchettata dell’allenatore Fonseca e il rimprovero di Mancini nel corso della partita contro il Verona sono stati ritenuti eccessivi dalla stampa. E tra l’altro a partire da quella situazione sono nate delle voci di calciomercato su Inter e Juventus pronte ad approfittare della situazione e a tornare alla carica per il suo acquisto.

Fonseca ha però zittito tutte le voci e dimostrato grande tranquillità in merito a questa situazione. “Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Devo dire che sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o i compagni di squadra. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e noi abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, sta tutto bene e non c’è nessun problema con Zaniolo”.

