Calciomercato Roma, Kluivert al Barcellona: colpo di scena

Calciomercato Roma, Kluivert al Barcellona: c’è un nuovo colpo di scena. I calciatori vogliono Patrick in panchina, che potrebbe favorire l’arrivo del figlio Justin in Spagna.

Justin Kluivert potrebbe finalmente coronare il suo sogno di giocare un giorno nel Barcellona. E a rivestire un ruolo fondamentale per il suo trasferimento potrebbe essere proprio il padre Patrick. La scorsa settimana il sito internet “Don Balon” aveva ipotizzato un possibile trasferimento in Spagna di Justin Kluivert, tramite l’intermediazione del papà Patrick.

L’intenzione del Barcellona secondo quanto riportava “Don Balon” sarebbe quella di acquistarlo subito a titolo definito senza però mandarlo inizialmente in prima squadra. Una volta ingaggiato, Kluivert verrebbe mandato in prestito in un’altra formazione spagnola, sempre della Liga, per farlo ambientare e fargli capire il nuovo campionato. La Roma ha fissato il prezzo di 35 milioni di euro per il suo cartellino e aspetta offerte.

Calciomercato Roma, papà Kluivert porta con sé il figlio al Barcellona?

Secondo l’edizione odierna di “Mundo Deportivo” i calciatori del Barcellona sarebbero già stufi dell’allenatore Quique Setien, che ha preso il posto a stagione in corso di Ernesto Valverde. E i calciatori più rappresentativi, in particolare Leo Messi, avrebbero indicato il potenziale sostituto in Patrick Kluivert.

Kluivert conosce benissimo l’ambiente, è in ottimi rapporti con tutti i calciatori e potrebbe riportare in alto i valori tipici del Barcellona. Un ex calciatore alla guida del club, come ha fatto in modo eccellente il Real Madrid con Zinedine Zidane.

L’eventuale scelta di Patrick Kluivert come allenatore del Barcellona potrebbe velocizzare l’acquisto del figlio Justin già data come altamente probabile dai media spagnoli.

