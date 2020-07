Il calciomercato Roma continua a tenere banco anche a pochissimi minuti dall’importantissima sfida di campionato che vedrà i giallorossi affrontare all’Olimpico l’Inter.

La squadra di Paulo Fonseca vuole conservare a tutti i costi il quinto posto in graduatoria, dall’altro c’è l’Inter che clamorosamente è tornata in corsa per lo scudetto. Vincendo infatti Lukaku e compagni si porterebbero a soli tre punti dalla Juventus capolista.

Nel frattempo Marotta è stato “interrogato” da Sky Sport sui possibili movimenti in chiave calciomercato della sua squadra.

Calciomercato Roma, Marotta su Dzeko e Zaniolo

Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dei rumors che vede coinvolta l’Inter e riguardante due giocatori della Roma, ovvero Dzeko e Zaniolo. Le parole di Marotta sono chiare.

“Zaniolo? E’ un giocatore importante, uno dei più interessanti che ci sono in serie A. – ha detto l’esperto dirigente – Tuttavia devo dire che non abbiamo fatto alcun approccio con la dirigenza della Roma e credo che non lo faremo“. Chiuso il discorso sul numero 22 giallorosso, Marotta ha parlato anche di Dzeko. “Per lui vale lo stesso discorso di prima, ora parlare di mercato è davvero difficile perché non sappiamo quali giocatori offrirà”.

