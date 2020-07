Calciomercato Roma, il nuovo allenatore ha chiesto Cavani

Calciomercato Roma, Cavani sembra sempre più lontano: il nuovo allenatore del Benfica Jorge Jesus ha chiesto l’attaccante come primo rinforzo.

La Roma e Cavani non sono mai stati vicini, eppure le ultime notizie di calciomercato allontanano ancora di più il “Matador” dal club giallorosso. L’ingaggio dell’attaccante svincolato dal Psg non è mai stato ipotizzato dal club di Pallotta. Si tratta di una voce riguardante una cordata sudamericana che avrebbe fatto un’importante offerta per rilevare il club giallorosso. E che avrebbe detto a Cavani di aspettare perché sarebbe il primo rinforzo della nuova società.

Calciomercato Roma, il Benfica vuole Cavani

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “Record“, il Benfica avrebbe contattato lo staff dell’attaccante per rinforzare il reparto offensivo dopo il ritorno in panchina di Jorge Jesus. Jesus, che ha vinto la Coppa Libertadores con il Flamengo, torna da eroe al Benfica che sarebbe disposto ad accontentarlo visto che l’attaccante si è liberato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Un’operazione però che non si preannuncia facile per il Benfica, considerando il pesante ingaggio del classe ’87.

Un ingaggio che non è in linea con i parametri abituali del club, e che potrebbe creare qualche malumore tra gli altri calciatori. A meno che l’arrivo di Cavani non sia una promessa fatta al nuovo allenatore per accettare l’offerta e tornare in Portogallo dopo la brillante esperienza brasiliana.

