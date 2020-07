Calciomercato Roma, per Perotti possibile futuro in Arabia

Il calciomercato Roma di questa estate prevederà senz’altro una lunga lista di partenze. L’obiettivo del club è infatti quello di recuperare più risorse economiche possibili, lasciando partire soprattutto quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici della società e che magari già ora si trovano in altro club.

Dopo aver già ceduto Gonalons e Defrel, altri elementi sicuramente dovranno trovare una nuova collocazione. Ma sulla lista delle possibili cessioni ci sono anche alcuni elementi della squadra attuale di Paulo Fonseca. Non solo Kluivert e Under, ma anche altri elementi come Juan Jesus e Perotti sembrano destinati a partire.

Calciomercato Roma, Perotti tra i partenti

Per il calciatore argentino in estate dunque potrebbe arrivare la cessione e, come scrive Il Tempo, per lui sembra esserci in arrivo una proposta. Un club dell’Arabia Saudita infatti avrebbe sondato il terreno con il suo agente per valutare un suo possibile cambio di casacca. La Roma per non effettuare una minusvalenza deve cercare di cedere il calciatore almeno a due milioni di euro, spiega il quotidiano romano.

Non bisogna dimenticare che uno degli obiettivi del club giallorosso non è soltanto quello di fare cassa con le cessioni ma anche quello di alleggerire il monte ingaggi. E anche per questo motivo Diego Perotti sembra essere uno dei destinati alla partenza.

