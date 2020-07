Roma-Inter, i convocati: importante rientro per Fonseca

Roma-Inter, i convocati di Fonseca. Non fanno parte della lista Mirante, Fazio e Zaniolo, importante il rientro di Smalling in difesa.

Nella lista dei calciatori convocati dall’allenatore Paulo Fonseca per la partita tra Roma e Inter non ci sono Antonio Mirante, Federico Fazio e Nicolò Zaniolo. I primi due non hanno recuperato dai rispettivi infortuni che gli hanno fatto già saltare la scorsa partita giocata all’Olimpico contro il Verona.

Diversa invece la situazione di Zaniolo, che ha accusato un risentimento al polpaccio motivo per cui non potrà essere a disposizione nemmeno dalla panchina per la partita contro la sua ex squadra.

Roma-Inter, la lista dei convocati e la probabile formazione

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Spinazzola, Ibanez, Bruno Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Perotti, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

Per quanto riguarda la probabile formazione, ieri Fonseca ha dato delle indicazioni ben precise nel corso della conferenza stampa. L’allenatore giallorosso ha detto che la sua squadra continuerà a giocare con la difesa a tre. Da capire se Smalling sarà pronto per giocare titolare, altrimenti conferma per Kolarov. Sicuri del posto Bruno Peres a destra e Pellegrini sulla trequarti.

