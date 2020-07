Roma-Inter, formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Roma-Inter è la sfida di cartello di domenica 19 luglio con fischio d’inizio fissato per le ore 21.45. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

I giallorossi devono cercare di conservare il quinto posto in graduatoria e per farlo non hanno alternative alla vittoria, visto che dietro le rivali non sembrano avere intenzione di mollare. Ma la sfida è di fondamentale importanza anche per l’Inter di Antonio Conte, che è tornata a lottare per lo scudetto visto che davanti Juventus e Lazio hanno rallentato parecchio. Insomma una partita che regalerà grandi emozioni fino all’ultimo minuto.

LEGGI ANCHE –>>Roma-Inter, le parole di Fonseca su Smalling, Dzeko e Zaniolo

Nella Roma confermate le voci della vigilia riguardo le scelte di Paulo Fonseca. Smalling è recuperato, ma partirà dalla panchina. In difesa Mancini insieme a Ibanez e a Kolarov. A centrocampo c’era il ballottaggio tra Cristante e Diawara, vinto da quest’ultimo. In avanti Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini alle spalle di Dzeko. Nemmeno in panchina Nicolò Zaniolo, non convocato a causa di un risentimento al polpaccio.

Le alternative in panchina a livello offensivo non mancano comunque a Fonseca che può contare ad esempio su Carles Perez. Oppure su Cengiz Under e Justin Kluivert, spariti dai radar dell’allenatore nell’ultimo periodo. Ieri in conferenza stampa Fonseca ha comunque detto che sono pronti a dare il loro contributo.

Per quanto riguarda invece l’Inter, Conte non cambia ovviamente modulo ma non si affida al talento di Eriksen a centrocampo. In avanti Lukaku, non al meglio, va in panchina. Giocano titolari Lautaro Martinez e Sanchez, in grande forma nelle ultime uscite.

Roma-Inter, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Perez, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Inter (3-5-2, da confermare): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!