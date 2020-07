Roma-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Roma-Inter è la sfida di cartello di domenica 19 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.45. Ecco le ultime sulle probabili formazioni.

Sfida molto importante per la classifica. La Roma vuole continuare nel suo percorso di crescita, dopo tre vittorie consecutive che gli hanno permesso di riconquistare in solitario la quinta piazza, obiettivo minimo per questa stagione. Per Fonseca e i suoi ragazzi ora l’asticella di difficoltà si alzerà, dovendo affrontare una squadra in lotta per lo scudetto.

L’Inter infatti clamorosamente è ancora in corsa per il titolo, visto che davanti hanno rallentato. Al momento è a -6 dalla Juventus capolista e dunque vincendo potrebbe andare a sole tre lunghezze dalla squadra di Sarri. Cosa impensabile soltanto una decina di giorni fa.

Fonseca non può contare su Zaniolo per un problema dell’ultim’ora, sono due. Il primo riguarda la presenza di Smalling. Recuperato ma non al meglio. Per questo motivo l’inglese potrebbe partire dalla panchina e Fonseca riconfermerebbe il terzetto visto contro il Verona. A destra Bruno Peres in vantaggio su Zappacosta, in mediana Cristante insidia Diawara. Per il resto scelte fatte con Dzeko davanti supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. Nell’Inter c’è Lukaku, ma dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo fuori Eriksen.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Perez, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte

