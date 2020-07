Roma-Inter, Spinazzola: “Ritrovata la solidità difensiva”

Roma-Inter, le parole del laterale sinistro giallorosso Spinazzola a pochi minuti dal fischio d’inizio del match.

Manca davvero ormai pochissimo al fischio d’inizio della sfida dell’Olimpico, nella quale la Roma proverà a fare un altro passo avanti verso la conquista del quinto posto. Sulla sua strada troverà l’agguerrita Inter di Antonio Conte. Che ha l’opportunità di rimettersi in carreggiata per lo scudetto. Vincendo infatti l’Inter andrebbe a soli tre punti dalla Juventus capolista.

Roma-Inter, le parole di Spinazzola

“Noi la fiducia non l’abbiamo mai persa del tutto, non arrivavano solamente i risultati. Ora stiamo ritrovando la continuità e speriamo di averla anche questa sera” ha detto il laterale sinistro giallorosso a Roma Tv. L’ex Atalanta sottolinea quella che potrebbe essere la chiave della stagione della Roma. “Abbiamo ritrovato solidità difensiva grazie a questo modulo, che ci consente senz’altro di difendere bene. Un gol alla fine lo troviamo sempre” dice Spinazzola.

Che però ha anche dei rimpianti per come sono andate finora le cose: “Purtroppo abbiamo perso tanti punti anche nel momento in cui le cose per noi andavano bene. Inutile parlare di partite giocate tanti mesi fa, ma abbiamo perso punti. Questa sera si affrontano due ottime squadre e penso che vedremo un’ottima partita”.

