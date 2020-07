Roma, gol Spinazzola regolare o no? Scoppia la polemica sui social

La Roma ha chiuso sull’1-1 il primo tempo della sfida contro l’Inter. Al gol di De Vrij dopo il primo quarto d’ora ha risposto nel recupero Leonardo Spinazzola, con un diagonale che non ha lasciato scampo ad Handanovic.

Una rete, quella giallorossa, che ha scatenato delle proteste e che sta facendo discutere molto in questo momento sui social. Non sono tra tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori.

Roma-Inter, Palmeri: “Il gol giallorosso irregolare”

Il giornalista Tancredi Palmeri non sembra avere dubbi sul fatto che il gol della Roma fosse da annullare per un fallo commesso da Kolarov su Lautaro Martinez.

“È irregolare il gol di Spinazzola, nasce da fallo su Lautaro” ha scritto su Twitter.

È irregolare il gol di Spinazzola, nasce da fallo su Lautaro — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2020

Subito dopo lo stesso giornalista ha meglio precisato il suo pensiero. “Qui il momento in cui Lautaro prende la pedata sul piede sinistro che gli manca a vuoto il piede in corsa. Non a caso viene attivata la procedura Var, perché è chiaro errore. Incredibile come Di Bello abbia convalidato anche rivedendolo. Era irregolare il gol di Spinazzola”.

Qui il momento in cui Lautaro prende la pedata sul piede sinistro che gli manca a vuoto il piede in corsa. Non a caso viene attivata la procedura Var, perché è chiaro errore. Incredibile come Di Bello abbia convalidato anche rivedendolo. Era irregolare il gol di Spinazzola pic.twitter.com/OOucLPHOSp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2020

