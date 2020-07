Voti Roma-Inter 2-2: Mkhitaryan concreto, Spinazzola fa e disfa

I voti di Roma-Inter, la partita di cartello della 34esima giornata di serie A giocata questa sera. Ecco le valutazioni sui protagonisti del match.

Il risultato finale è stato di 2-2, con la Roma che si mangia le mani per non essere riuscita a conquistare la quarta vittoria consecutiva. L’Inter ha infatti acciuffato il pareggio nel finale con un calcio di rigore.

LEGGI ANCHE –>>Roma-Inter, le parole di Fonseca su Smalling, Dzeko e Zaniolo

Nel primo tempo l’Inter ha trovato la rete del vantaggio dopo un quarto d’ora, quando De Vrji si è fatto trovare pronto sugli sviluppi di un corner. Fino a quel momento la Roma aveva giocato decisamente meglio. I giallorossi, molto propositivi sugli esterni, sono riusciti ad acciuffare il pareggio con Spinazzola nel recupero della prima frazione. Una rete contestata dai nerazzurri per un fallo presunto di Kolarov su Lautaro.

La ripresa vede l’Inter all’attacco e a segno con Lautaro, gol annullato per un fuorigioco millimetrico. Subito dopo la Roma passa in vantaggio con Mkhitaryan, lesto a insaccare dopo un rimpallo in area di rigore. A due minuti dalla fine una leggerezza di Spinazzola porta alla concessione di un penalty per l’Inter, trasformato da Lukaku per il gol del 2-2.

Roma-Inter, i voti

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 6.5 (74′ Smalling 6), Kolarov 6; Bruno Peres 6.5, Diawara 6 (69′ Cristante 6), Veretout 6.5, Spinazzola 5; Pellegrini 5.5 (84′ Perotti sv), Mkhitaryan 7 (84′ Perez sv); Dzeko 6. Allenatore: Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (82′ D’Ambrosio sv); Candreva 5 (67′ Moses 5.5), Barella 5.5, Brozovic 5.5, Gagliardini 6 (69′ Eriksen 6), Young 5 (67′ Biraghi 6); Lautaro Martinez 6 (67′ Lukaku 6.5), Sanchez 6. Allenatore: Conte

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 15′ De Vrij, 45′ Spinazzola, 57′ Mkhitaryan, 88′ Lukaku (rigore)

Note: ammoniti Barella, Pau Lopez.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!