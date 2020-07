Calciomercato Roma, altra cessione in arrivo per i giallorossi. E’ quella del difensore Mert Cetin che si accaserà al Verona.

Non sembrano infatti esserci più dubbi riguardo il futuro del calciatore turco, arrivato nella Roma la scorsa estate. Una cessione che però nel suo caso non significa una bocciatura, ma solo l’opportunità di giocare con regolarità in serie A.

Calciomercato Roma, controriscatto per i giallorossi

Come ha scritto il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, c’è ormai l’accordo con il Verona per la cessione del difensore turco Mert Cetin, che nei piani del club scaligero prenderà il posto del partente Kumbulla. Il centrale arriverà in prestito con diritto di riscatto.

La Roma tuttavia avrà l’occasione di controriscattare il difensore per una somma già prestabilita di 15 milioni di euro. I giallorossi insomma continuano a credere nelle potenzialità di Cetin, che per crescere deve sicuramente trovare spazio con continuità. Quello spazio che il Verona senz’altro può offrirgli. Il calciatore, scrive il giornalista Sky, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di tornare a giocare in patria.

Nelle scorse settimane infatti si era vociferato per lui di un forte interesse di Galatasaray e Fenerbahce.

Mert Cetin will join Hellas Verona from AS Roma. Loan + buy option for Hellas but Roma will keep a buy back clause for €15M. He has never considered to come back in Turkey. 🇹🇷 @SkySport #transfers https://t.co/ciSRW5Sagx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2020

