Alessandro Florenzi è tra i calciatori cedibili e dopo il prestito al Valencia, una delle ipotesi più concrete è la Fiorentina, ecco gli scenari

Plusvalenze e innesti mirati. Il calciomercato Roma si muoverà lungo questi binari in vista della prossima stagione. Tra i calciatori in lista d’uscita c’è anche Alessandro Florenzi. Reduce dal prestito al Valencia, l’esterno di Vitinia farà rientro nella Capitale, ma la sua permanenza in giallorosso sembra da escludere. Prodotto del vivaio, il ventinovenne può dare una grande mano al bilancio giallorosso. Sulle sue tracce, ci sono da tempo Atalanta e Fiorentina, ma la squadra toscana è pronta a balzare in pole, soprattutto qualora dovesse veramente scegliere Daniele De Rossi come prossimo allenatore.

Calciomercato Roma, per Florenzi scambio con la Fiorentina

La dirigenza giallorossa valuta il cartellino del numero 24 non meno di 11-13 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere messa a bilancio come plusvalenza anche nel caso in cui dovesse partire con uno scambio, come già accaduto per Luca Pellegrini. In tal senso, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, nei colloqui preliminari intercorsi tra le due società è spuntato anche il nome di Pol Lirola. Quello dell’esterno spagnolo è un profilo che stuzzica molto a Trigoria. Abituato a giocare con la difesa a tre in questa stagione, il ventiduenne rappresenterebbe un’alternativa importante su entrambe le fasce.

Calciomercato Roma, Lirola per Florenzi

Arrivato a Firenze la scorsa estate con la formula del prestito, l’ex Juve verrà riscattato al termine della stagione come previsto dall’obbligo inserito nell’accordo con il Sassuolo. In stagione ha collezionato 35 presenze complessive, con due assist e un gol all’attivo.

