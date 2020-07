Calciomercato Roma, ostacolo dal Belgio per Porozo

Calciomercato Roma, spuntano due club del campionato belga interessati al giovane difensore ecuadoriano Jackson Porozo.

Il cambiamento di modulo adottato da Fonseca nelle ultime partite, potrebbe modificare le strategie di mercato della Roma soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Con l’utilizzo della difesa a tre, senz’altro i dirigenti giallorossi dovranno lavorare per riuscire a rinforzare il parco dei difensori centrali disponibili. La situazione al momento vede solo Mancini e Ibanez sicuri di restare nella Capitale il prossimo anno. La situazione che riguarda Chris Smalling è in evoluzione, ma nell’ambiente romanista filtra ottimismo per la chiusura dell’affare. Alla fine l’accordo con il Manchester United si troverà, anche perché Fonseca ritiene indispensabile la riconferma del centrale inglese per la prossima stagione. Discorso a parte invece per Cetin. Dopo qualche apparizione nell’autunno scorso, il giocatore è sparito dai radar dell’allenatore portoghese che anche in situazioni di emergenza ha preferito adattare Cristante o Kolarov per completare il reparto difensivo a tre. Il turco con molte probabilità verrà ceduto in prestito al Verona per giocare con continuità.

Calciomercato Roma, per Porozo c’è da battere la concorrenza di Bruges e Genk

Oltre a profili di esperienza come Vertonghen e Garay, nomi che circolano già da tempo, per rinforzare la difesa i dirigenti romanisti avrebbero da qualche mese messo gli occhi sul 19enne ecuadoriano Jackson Porozo. Il giovane centrale si è messo in luce con la sua nazionale durante i Mondiali Under 20 dello scorso anno, competizione nella quale l’Ecuador si è classificato a sorpresa al terzo posto. Porozo ha da poco concluso la sua avventura in Brasile con la maglia del Santos e i suoi estimatori anche in Europa non mancano. Le “minacce” per la Roma, sembrerebbero arrivare dal campionato belga dove i club sono sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato sudamericano. In particolare il Bruges e il Genk avrebbero focalizzato l’attenzione sul giovane talento come confermato anche recentemente dal procuratore dello stesso Porozo, Daniel Manouchehri.

