Calciomercato Roma, Under e Kluivert: destino scontato ma niente saldi

Calciomercato Roma, i due giovani esterni offensivi Kluivert e Under sembrano ormai destinati a cambiare casacca in estate.

Da quando Fonseca ha cambiato modulo i due attaccanti non si sono mai visti in campo. Il tecnico portoghese sembra ormai aver fatto delle scelte importanti nella sua rosa e per Kluivert e Under l’esperienza in giallorosso sembra essere ormai arrivata al capolinea. Dalle loro cessioni la Roma intende ricavare senz’altro una cifra importante da mettere a bilancio. Se il loro destino è scontato, allo stesso tempo la Roma non intende fare saldi e vorrà ricavare il massimo. Del resto il potenziale di tutti e due i calciatori è altissimo.

Calciomercato Roma, Kluivert con il padre al Barcellona?

Nelle ultime ore in casa Barcellona si sono agitate. La mancata conquista del titolo, finito nelle mani del Real Madrid, potrebbero portare a cambiamenti tecnici. Con i giocatori che come riportato da Mundo Deportivo avrebbero chiesto alla società di cambiare allenatore e di affidarsi a Patrick Kluivert. L’ex centravanti conosce bene l’ambiente e potrebbe aprire un nuovo ciclo prendendo il posto di Setièn. E non da è escludere in questo caso proprio un passaggio di Justin Kluivert ai blaugrana, club comunque interessato, mentre essere un po’ scemato l’interesse dell’Arsenal nei confronti dell’olandese.

Futuro tutto da decifrare per Cengiz Under. Il calciatore turco sembrava essere ad un passo dal Napoli, club con il quale però la dirigenza giallorossa sembra essere in rotta dopo le polemiche legate alla “vicenda assembramento in panchina” del post Roma-Napoli. Per il numero 17 giallorosso potrebbero riaprirsi dunque delle piste estere: le offerte in Premier League non mancano.

