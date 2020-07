La Roma si prepara al rush finale di campionato con l’obiettivo di mantenere il quinto posto ed evitare così i preliminari di Europa League. Ma non sarà certo semplice per l’undici di Fonseca tenere a bada un Milan che sta compiendo una grande rimonta.

Il Napoli è già sicuro della qualificazione al prossimo torneo europeo in quanto la squadra di Gattuso ha conquistato la Coppa Italia. Lo sprint per il quinto posto dunque è più importante per Roma e Milan. C’è da dire che guardando il calendario i rossoneri sembrano avere dei match più abbordabili rispetto a quelli dei giallorossi, ma giocare ogni tre giorni non è mai facile per nessuno.

Roma, il calendario a confronto con le rivali

Nella prossima giornata la Roma sarà di scena sul campo della già retrocessa Spal, fuori casa gioca anche il Milan contro il sorprendente Sassuolo e anche il Napoli è di scena a Parma. Nella giornata numero 36 i giallorossi di Fonseca affrontano in casa la sempre temibile Fiorentina, mentre per il Milan c’è in calendario il match contro l’Atalanta, decisamente il suo ostacolo più importante nella volata per il quinto posto. Il Napoli invece giocherà contro il Sassuolo.

Decisive potrebbero essere le ultime due giornate. Mentre la formazione capitolina se la vedrà contro il Torino e la Juventus, il Milan affronterà due squadre tranquille in classifica e probabilmente con meno motivazioni come Sampdoria e Cagliari. Complicato il calendario del Napoli, che chiuderà contro Inter e Lazio.

Ricapitolando, questi gli impegni di Roma, Milan e Napoli nei prossimi turni (in MAIUSCOLO le trasferte)

Roma: SPAL, Fiorentina, TORINO, Juventus.

Milan: SASSUOLO, Atalanta, SAMPDORIA, Cagliari.

Napoli: PARMA, Sassuolo, INTER, Lazio.

