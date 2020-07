Europa League, Siviglia-Roma: settimana di vacanza in vista degli ottavi

Europa League, il tecnico Lopetegui ha concesso una settimana di vacanza ai giocatori del Siviglia prima di riprendere la preparazione in vista della sfida europea contro la Roma.

Il Siviglia ha concluso il suo campionato battendo ieri sera in casa il Valencia per 1 a 0. Una stagione in cui gli spagnoli hanno potuto festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League, grazie al quarto posto in classifica e ai 70 punti totalizzati. Una rivincita anche per il tecnico Lopetegui dopo l’esperienza sfortunata dello scorso anno sulla panchina del Real Madrid. Ora la concentrazione sarà tutta rivolta al match di Europa League contro la Roma, che andrà in scena a Duisburg il prossimo 6 agosto. Una competizione alla quale gli andalusi tengono molto, come dimostrano le vittorie ottenute negli ultimi anni. E il tecnico, dopo un mese fitto di impegni e vissuto in maniera intensa, ha deciso insieme al direttore sportivo ex Roma Monchi di concedere ai suoi calciatori un po’ di riposo prima della ripresa degli allenamenti.

Europa League, domenica il Siviglia riprende la preparazione in vista della Roma

Gli andalusi ricominceranno a correre domenica prossima per preparare al meglio la sfida di Europa League contro la Roma. Sicuramente un vantaggio in più per loro vista la situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza Coronavirus. I giallorossi infatti chiuderanno il proprio campionato il 2 agosto in casa della Juventus e non avranno per niente tempo di riposarsi prima della gara in Europa prevista 4 giorni dopo. Un tour de force che senz’altro metterà a dura prova gli uomini di Fonseca, che comunque vorranno dire la loro in questo ottavo di finale inedito che si giocherà in gara unica in Germania. Chi passerà delle due, dovrà poi vedersela ai quarti di finale con la vincente dello scontro tra i greci dell’Olympiakos, freschi vincitori del proprio campionato, e gli inglesi del Wolverhampton ancora impegnati nella fase finale della Premier League.

