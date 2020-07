ROMA-INTER DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 2-2 contro l’Inter di Antonio Conte.

Dichiarazioni Fonseca

Occasione persa?

Certamente, abbiamo perso due punti, abbiamo giocato benissimo, loro non hanno creato occasioni da gol, hanno segnato su palle ferme. Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato.

Vede progressi nella squadra?

Si, la squadra sta migliorando fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene col nuovo modulo.

Oltre al modulo, hai trovato gli uomini giusti per fare la differenza.

Si, con questo modulo Spinazzola e Peres ad esempio che sono forti in fase offensiva sono più liberi. Mkhitaryan e Pellegrini più in campo possono rifinire meglio il gioco. Veretout poi sta benissimo, arriva più avanti e la squadra ha equilibrio. Con questo modulo stiamo facendo bene, pressiamo più alti con maggiore aggressività.

Mancini e Kolarov meglio con la difesa a 3, immagino rimarranno fissi

Si, poi c’è anche Ibanez che sta bene, è veloce e copre bene la profondità. Kolarov ha fatto la seconda partita in questa posizione e ha fatto molto bene, così come Mancini e Ibanez. Sono soddisfatto dei difensori centrali. Sono tutti giocatori poi che hanno qualità in fase di costruzione.

Anche in Europa con questo modulo?

Vediamo come si comporta la squadra, ma sono fiducioso con questo modulo.

Ha rinunciato agli esterni offensivi perché l’hanno delusa?

No, noi anche nell’altro modulo giocavamo con gli esterni stretti. Ora giochiamo con Pellegrini e Miki che si applicano molto e stanno giocando bene.

