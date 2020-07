ROMA-INTER SITUAZIONE IBANEZ E DIAWARA – Uscito al minuto 74 per far posto al rientrante Chris Smalling, Roger Ibanez è stato uno dei migliori del match, pareggiato per 2-2 contro i nerazzurri di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE VOTI ROMA-INTER

LEGGI ANCHE Roma, gol Spinazzola regolare o no? Scoppia la polemica sui social

Infortunio Ibanez, le ultime

Per il difensore brasiliano risentimento all’adduttore della coscia destra. Nelle prossime ore si capirà meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, la rivelazione di Marotta su Zaniolo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!