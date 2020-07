ROMA-INTER DICHIARAZIONI MKHITARYAN – L’autore del vantaggio giallorosso, nel momentaneo 2-1, della sfida contro l’Inter, pareggiata per 2-2, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Roma TV.

Dichiarazioni Mkhitaryan

Ottima partita, peccato solo per il risultato finale

Si, abbiamo giocato bene, è stato un peccato. Nel primo tempo molto bene, così come nella ripresa, abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo avuto situazione per segnare i gol. All’ultimo abbiamo perso la concentrazione e per questo abbiamo preso il gol.

Sul nuovo modulo tattico

Già da 5 partite giochiamo così e stiamo facendo bene, anche se c’è tanto spazio ancora per migliorare. Facciamo quello che richiede il mister e siamo nella strada giusta.

Sulla condizione fisica

Già ho parlato di questo quando abbiamo giocato a Napoli. In ogni partita giochiamo meglio e ci sentiamo bene fisicamente. E’ un modo per sentirci meglio, un modulo che può portare un risultato positivo per la squadra.

Questa prestazione vi da il coraggio e la fiducia per conquistare l’Europa?

Penso di si, se parliamo di Europa League, ci sono ancora quattro partite di Serie A e possiamo stare meglio fisicamente. Non è facile, ma facciamo di tutto per vincere la partita e avere più fiducia. Dobbiamo giocare a testa alta e continuare così.

Anche dal punto di vista mentale c’è più convinzione con questo modulo

Mentalmente stiamo bene adesso perché avevamo vinto 3 partite e anche oggi è stata una prestazione che ci da fiducia. Penso che offensivamente facciamo lo stesso di prima dello stop per il coronavirus. E’ cambiata la fase difensiva, siamo più attenti.

