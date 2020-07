La Roma non può proprio fare a meno di Mkhitaryan ed è per questo che Paulo Fonseca ne ha caldeggiato fortemente la riconferma nelle scorse settimane.

Anche contro l’Inter il numero 77 giallorosso è stato tra i migliori in campo e questa ormai non è più una novità. Fonseca stima tantissimo il calciatore, per il grande impegno che mette in campo e anche per la sua capacità di sapersi esprimere al meglio in più ruoli. Una risorsa molto importante per una squadra che ha appena cambiato modulo. Che giochi da trequartista o da attaccante, poco importa, perchè Mkhitaryan sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi.

Quest’anno ha giocato meno del previsto a causa di un infortunio, ma i numeri non lasciano dubbi. In 19 presenze Mkhitaryan ha segnato 9 reti e regalato quattro assist ai compagni. Sempre freddo davanti al portiere, sempre al posto giusto al momento giusto. E’ destinato insomma ad essere sempre più importante per i compagni anche sul piano della leadership, vista la sua esperienza.

Calciomercato Roma, già chiuso l’accordo con l’armeno

La richiesta di Paulo Fonseca è stata già accontentata dalla dirigenza giallorossa, complice anche la volontà del calciatore di continuare la sua carriera nella capitale. La svolta è arrivata nelle scorse settimane. Mkhitaryan infatti risolverà il suo contratto con l’Arsenal alla fine di questa stagione agonistica e poi firmerà il suo accordo con la Roma. Che dunque potrà contare ancora sul talento e l’incisività del campione armeno.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!