STADIO DELLA ROMA MOVIMENTO 5 STELLE – Era atteso per oggi l’ok importante da parte deli consiglieri del M5S per il progetto dello Stadio della Roma, prima di andare in aula a settembre prossimo, come riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Fernando Magliaro nel pomeriggio di oggi.

#stadiodellaroma confermata per oggi la riunione di maggioranza dei consiglieri 5Stelle che dovrebbe dare il via libera politico definitivo al progetto e spalancare le porte per il voto (non prima di metà settembre). #StayTuned — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2020

LEGGI ANCHE Vola il titolo in borsa della AS Roma, Pallotta rifiuta ultima offerta Friedkin

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, concorrenza Rennes per il giovane attaccante

Stadio della Roma, altro rinvio

Proprio in prima sera è terminata la riunione di maggioranza del Movimento 5 Stelle, ma la decisione non c’è stata. Nessun voto durante il summit, con l’iter che andrà avanti senza il semaforo verde (per ora). Bisognerà dunque aspettare il voto, previsto per la seconda metà di settembre.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, terremoto Zaniolo: blitz a Trigoria

#stadiodellaroma, riunione di maggioranza 5Stelle finita. Nessun voto. Ennesima riunione non decisiva. L’iter va avanti senza avere il semaforo verde politico preliminare. Ci si vedrà in aula. — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!