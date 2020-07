Vola il titolo in borsa della AS Roma, Pallotta rifiuta ultima offerta...

NOTIZIE AS ROMA TITOLO BORSA CESSIONE PALLOTTA – Le trattative per la cessione del club per mano di James Pallotta continuano, ma le ultime notizie riguardano un’ulteriore offerta rifiutata da parte del patron del club giallorosso alla nuova proposta di Dan Friedkin, l’unico al momento a mostrare un interesse concreto e ufficiale per la Roma.

Pallotta rifiuta ultima offerta Friedkin

Sembrava tutto fatto a marzo, probabilmente adesso la Roma aveva un altro proprietario. Invece la pandemia legata al Coronavirus ha ribaltato tutte le carte in tavola. Ci sta riprovando Dan Friedkin, ma tutti gli sforzi, per il momento, risultano vani. Infatti proprio nelle ultime ore, il magnate texano aveva fatto una nuova offerta a Pallotta, visto che quest’ultimo sostiene che in termini economici non è molto lontana da quella fatta a maggio (di circa 500 milioni di euro). La fase di stallo è molto pesante, e difficilmente si riapriranno i rapporti.

La Roma vola in borsa

Intanto grande giornata in borsa per la AS Roma, che arriva quasi al 10% in più rispetto all’apertura di questa mattina. Infatti i giallorossi fanno registrare un +9,63% che li porta ad un prezzo di riferimento di 0,535 per azione. Il maggior incremento post lockdown della società capitolina, visto che l’ultimo grande rialzo si era registrato prima dello scoppio della pandemia.

