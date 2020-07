Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo Kluivert per il Barcellona

Calciomercato Roma, dopo la cessione di Arthur Melo alla Juventus e il contestuale passaggio di Miralem Pjanic in blaugrana il Barcellona starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini per rafforzare il centrocampo.

I rumors di mercato sono sempre più insistenti in casa Roma per quanto riguarda il capitolo cessioni. Dopo le voci riguardanti i possibili addii di Zaniolo, Kluivert (proprio in orbita Barcellona), Under e Dzeko, adesso la lista si allunga con un ulteriore pezzo pregiato che risponde al nome di Lorenzo Pellegrini. Non è una novità che il numero 7 giallorosso abbia parecchi estimatori sia in Italia che all’estero. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo elgoldigital, questa volta per Pellegrini sembrerebbe esserci un interesse concreto da parte del Barcellona. I blaugrana – interessati pure a Justin Kluivert – in questo periodo sembrano avere un filo diretto con l’Italia e hanno appena ceduto il centrocampista brasiliano Arthur Melo alla Juventus in cambio di Miralem Pjanic, altra vecchia conoscenza romanista.

Calciomercato Roma, Pellegrini – Barcellona: i dettagli dell’indiscrezione di mercato

Il Barcellona, a questo punto, nonostante l’arrivo del calciatore bosniaco, vorrebbe ulteriormente rinforzare la linea mediana del campo in vista di una stagione ricca di impegni. Il profilo adatto sarebbe un giovane che potrebbe essere un potenziale campione. E così nei radar dei dirigenti spagnoli sarebbe finito proprio Pellegrini. Sempre secondo elgoldigital una eventuale trattativa si potrebbe aprire per non meno di 40 milioni di euro. Ricordiamo che Pellegrini ha però una clausola in scadenza a fine luglio che gli permetterebbe di liberarsi dall’attuale contratto con la Roma per 30 milioni di euro pagabili in due rate da 15 milioni di euro.

Dalle parti di Trigoria ormai è noto che qualche cessione importante si dovrà effettuare per far quadrare il bilancio. Tuttavia con la trattativa per il cambio societario in corso è difficile pensare al momento che la Roma abbia intenzione di svendere tutti i suoi giocatori più promettenti. In particolare Pellegrini, romano e romanista, è considerato uno dei tasselli fondamentali per programmare la prossima stagione targata Fonseca. I dirigenti preferirebbero riuscire fare cassa partendo da qualche altro nome. Attenzione però, nessuno è incedibile e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

C. C.

