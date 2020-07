Calciomercato Roma, futuro Florenzi: non solo Atalanta e Fiorentina

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sul terzino della Roma potrebbe esserci un interesse concreto da parte del Siviglia. Nello stesso tempo rimangono in piedi le piste che portano a Fiorentina e Atalanta.

Nonostante gli andalusi debbano ancora fare delle valutazioni, Monchi avrebbe puntato i suoi riflettori su Florenzi per rinforzare la fascia destra. L’ex ds giallorosso conosce bene il terzino e già in passato si era registrato un interesse da parte della società biancorossa nei suoi confronti. La Roma dal canto suo vorrebbe monetizzare al meglio la cessione del giocatore e la richiesta di cash si aggirerebbe intorno ai 10-12 milioni di euro. Nello stesso tempo lo stesso Florenzi gradirebbe continuare la sua avventura in terra spagnola. Pare infatti che il calciatore sia rimasto colpito in maniera positiva dalla propria esperienza tra le fila del Valencia, nonostante i mesi difficili causati dall’emergenza Coronavirus. Nel frattempo per il suo futuro rimangono aperte due piste italiane.

Calciomercato Roma, per Florenzi in corsa Siviglia, Atalanta e Fiorentina

Può darsi che il momento giusto per parlare di un trasferimento di Alessandro Florenzi a Siviglia sarà proprio l’ottavo di finale di Europa League tra il club andaluso e la Roma in programma il 6 agosto a Duisburg. Nel frattempo però rimane sempre vivo l’interesse di due società italiane già da tempo sulle tracce del terzino. Si tratta di Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi si stanno già guardando in giro per coprire il buco che la probabile cessione di Castagne lascerà sulla fascia. Altro discorso invece per i toscani. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte della compagine viola, potrebbe essere la clamorosa scelta del patron Commisso di affidare la panchina all’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. L’ex numero 16 della Roma è legato da una profonda amicizia e stima nei confronti di Florenzi e per la sua prima esperienza in assoluto come tecnico, vorrebbe senz’altro nel suo organico qualche elemento valido di cui fidarsi.

