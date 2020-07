Calciomercato Roma, Milan su Schick: la proposta di scambio

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Il Romanista, se Patrik Schick dovesse finire al Milan, la Roma potrebbe chiedere in cambio il centrocampista Franck Kessié.

L’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan appare sempre più vicino. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, soprattutto nell’ultimo periodo, da parte di Stefano Pioli il futuro dei rossoneri è ormai deciso. Il tedesco andrà a ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico, una novità assoluta per il calcio italiano. Inoltre questa posizione gli permetterà di avere pieni poteri per quanto riguarda il mercato. Non è un mistero che Rangnick per rinforzare l’attacco abbia già puntato gli occhi sull’attaccante di proprietà della Roma Patrik Schick. Il ceco è reduce da una buona stagione con la maglia del Lipsia, ed era stato proprio Rangnick a volerlo fortemente in Germania, vista la sua carica di dirigente all’interno del gruppo Red Bull.

Calciomercato Roma, Schick – Kessié e novità su Perotti

Dell’eventuale passaggio di Schick al Milan se ne parla già da qualche settimana. Quello che sarebbe cambiato è la formula con cui questo dovrebbe avvenire. I dirigenti giallorossi starebbero pensando di chiedere in cambio ai rossoneri il centrocampista Franck Kessié. Una soluzione che permetterebbe di rafforzare il centrocampo, ma anche di realizzare un plusvalenza importante, un discorso che i dirigenti romanisti tengono sempre presente quando si tratta di intavolare trattative di mercato. Kessié dal canto suo negli ultimi giorni ha giurato amore eterno ai colori rossoneri. Ma le sorprese nel calcio sono sempre dietro l’angolo. C’e da ricordare anche che l’ivoriano era già stato vicino a vestire la maglia della Roma nell’anno in cui si trasferì dall’Atalanta al Milan.

Nel frattempo novità giungono anche per quanto riguarda Diego Perotti. Sempre secondo Il Romanista per il centrocampista sarebbe arrivata un’offerta dal club saudita dell’Al Shabal. Per convincere “El Monito” ci sarebbe però bisogno di un’offerta d’ingaggio superiore ai tre milioni netti che percepisce a Roma.

