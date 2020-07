Calciomercato Roma, il Napoli propone Milik ma cambia obiettivo

Calciomercato Roma, secondo Tuttosport il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di avviare una trattativa di scambio con la Roma per portare Dzeko a Napoli e Milik in giallorosso.

Con l’ormai imminente arrivo di Victor Oshimen, nel club partenopeo non ci sarebbe più spazio per il calciatore polacco. A quel punto, vista anche la duttilità di ruoli che può ricoprire l’attaccante nigeriano, il Napoli vorrebbe completare il proprio reparto avanzato con una punta centrale di peso ed esperienza. Identikit che risponde indubbiamente al nome di Edin Dzeko, che oltre alle sue capacità tecniche, porterebbe in dote sotto il Vesuvio cinque stagioni già disputate nel campionato di serie A. Un bagaglio che sgombrerebbe il campo da ogni possibile problema di adattamento all’ambiente. Sul calciatore bosniaco c’è sempre da battere però la concorrenza dell’Inter. Il tecnico Antonio Conte è un suo estimatore e farebbe carte false pur di portarlo a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, lo scambio offerto da Inter e Juventus per Dzeko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, tre piste estere per Cengiz Under

Calciomercato Roma, Milik – Dzeko la situazione

Dalle parti di Trigoria si sa che gli scenari di mercato sono sempre in evoluzione. Un calciatore passa da un giorno all’altro, con una rapidità eccezionale, da incedibile a essere sul mercato. Il problema è sempre il bilancio e in questo periodo ha la sua influenza anche la trattativa per la cessione societaria, con Dan Friedkin che continua a mandare i suoi segnali di interesse dal Texas. Comunque tutte queste situazioni fanno sì che ogni eventuale offerta per un giocatore venga presa in considerazione. In questo caso particolare poi c’è da tenere presente che anche alla Roma piacerebbe accaparrarsi le prestazioni di Arkadiusz Milik. Già qualche settimana fa si era parlato di un possibile scambio tra il polacco e Cengiz Under che appare ormai sempre più lontano dalla Capitale. De Laurentiis, nonostante il gradimento per l’attaccante turco, pretendeva però un conguaglio economico ritenuto eccessivo dalla Roma. Ora però con l’interesse per Dzeko il tavolo delle trattative potrebbe anche riaprirsi.

C. C.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo Kluivert per il Barcellona

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!