Calciomercato Roma, tre piste estere per Cengiz Under

Una delle cessioni certe del prossimo calciomercato Roma sembra essere quella dell’esterno turco Cengiz Under, che piace all’estero.

Non sembrano ormai esserci dubbi sul fatto che il numero 17 possa partire in estate. E’ ormai ai margini della squadra di Fonseca, che dopo il ritorno in campo lo ha utilizzato con il contagocce, visto anche il cambio del modulo. Il feeling con il tecnico non è scoccato, anche nella prima parte della stagione Under aveva giocato poco, sorpassato nelle gerarchie da Zaniolo e Perez. Oltre al Napoli ci sarebbero anche altre piste per il calciatore.

LEGGI ANCHE –>Vola in borsa il titolo dell’As Roma, Pallotta rifiuta l’offerta di Friedkin

Calciomercato Roma, Under piace all’estero

Everton, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Sarebbero queste tre squadre straniere ad essere molto interessate a Cengiz Under come riporta calciomercato.com. Del resto il talento del calciatore turco non si discute e potrebbe far bene in qualsiasi campionato. Dell’Everton si sta parlando già da molto tempo, gli inglesi vogliono diventare una big della Premier League e per farlo si sono affidati a Carlo Ancelotti. Che però ha bisogno dei rinforzi giusti per far crescere i Toffees.

Anche Eintracht e Borussia Dortmund dunque avrebbero messo gli occhi sul calciatore della Roma, che dunque attende l’offerta giusta per lasciarlo partire. Difficilmente i giallorossi scenderanno sotto la richiesta di 25-30 milioni di euro per un giocatore che potrebbe garantire una plusvalenza in bilancio.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!