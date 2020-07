Si avvicina il giorno di Spal-Roma, prossimo impegno dei giallorossi in campionato. Una partita che i giallorossi di Paulo Fonseca devono vincere a tutti i costi.

C’è infatti il quinto posto in graduatoria da conservare, il Milan si sta facendo sempre più pressante e il vantaggio è sceso ad appena due punti. Nessuna distrazione, dunque, anche se si giocherà contro una squadra che è già retrocessa in serie B e che potrebbe non avere grandi motivazioni. La Spal probabilmente pensa già al prossimo anno ma proverà a chiudere nel migliore dei modi questo torneo.

Vedremo una Roma in campo dunque con diverse novità di formazione? Fonseca farà tanti cambiamenti nel suo undici titolare? Domande che troveranno risposta nella rifinitura, anche se sembra complicato che il portoghese cambi molte pedine. Ormai l’ha fatto capire: niente stravolgimenti.

Roma, contro la Spal può tornare Smalling

Ci sono dei giocatori che ormai non riescono più a trovare spazio, come Under, Kluivert e Pastore. E difficilmente lo troveranno anche contro la Spal. Fonseca recupererà per questa partita Smalling, destinato a sostituire l’acciaccato Ibanez. I giocatori che sembrano aver bisogno di rifiatare un po’ sono lo stakanovista Veretout e Edin Dzeko. Fonseca potrebbe tenerli fuori e rilanciare Cristante e Kalinic.

Valutate le sue condizioni fisiche, sarà possibile vedere in campo nella Roma anche Zaniolo, magari non dal primo minuto. Impossibile fare a meno oggi di un giocatore come Mkhitaryan, a segno in tre delle ultime quattro gare.

