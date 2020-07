Ecco i convocati della Roma per la trasferta di Ferrara nella quale affronterà la Spal. Ci sono delle novità importanti.

Non c’è infatti in extremis Cengiz Under, infortunato, mentre fa parte della lista Zaniolo. Nessun caso, lo ha spiegato in conferenza stampa Paulo Fonseca. “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo” ha detto l’allenatore portoghese.

Roma, la lista dei convocati

Questi sono dunque i giocatori giallorossi che prenderanno parte alla trasferta di Ferrara. Non ci sono Santon e Mirante, acciaccati. Convocato dunque il giovane Cardinali come terzo portiere. In lista c’è pure il difensore Cetin.

PORTIERI:Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

DIFENSORI: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert

Fonseca: "Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo" I convocati di #SPALRoma pic.twitter.com/2p8CrfgXbj — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2020

