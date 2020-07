Verso Spal-Roma, due giocatori preoccupano Fonseca

La Roma si prepara al prossimo appuntamento di serie A, domani sarà infatti impegnata sul campo della Spal. Con una formazione ancora tutta da decidere.

L’undici di Paulo Fonseca deve cercare di vincere questa partita a tutti i costi per conservare il quinto posto in classifica. Il Milan incalza e non si possono lasciare punti per strada. La speranza è che la squadra abbia assorbito la delusione per il pareggio in extremis subito dall’Inter. La Spal, allenata dall’ex giallorosso Gigi Di Biagio, non ha niente da chiedere a questo campionato. Perdendo l’ultimo match di Brescia è già retrocessa in serie B. Questo però non vuol dire che scenderà in campo solo per onor di firma, proverà a regalarsi qualche soddisfazione.

LEGGI ANCHE –>Vola in borsa il titolo dell’As Roma, Pallotta rifiuta l’offerta di Friedkin

Roma, Ibanez salta la Spal

Il difensore Ibanez sembra destinato a non giocare la partita con la Spal, il suo forfait è praticamente certo. Il brasiliano infatti è uscito per infortunio contro l’Inter ed è alle prese con un problema muscolare. Non sarà rischiato e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. L’obiettivo è quello di recuperarlo comunque al più presto, visto che è diventato un perno della Roma di Fonseca.

Altro giocatore che il tecnico e il suo staff devono monitorare è Nicolò Zaniolo, che ha saltato la partita contro l’Inter per un problema al polpaccio. Il talentuoso numero 22 giallorosso comunque è sulla via del recupero, anche se ieri si è allenato ancora a parte. L’impressione è che potrebbe farcela a rientrare nell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, cambia il futuro di Cengiz Under

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!