Calciomercato Roma, cercasi sistemazione per gli esuberi

Nel prossimo calciomercato la Roma sarà impegnata soprattutto nelle cessioni. L’obiettivo della società è infatti quello di tagliare l’organico e ridurre il monte ingaggi.

Senza dimenticare che cedere i giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club significa recuperare delle risorse economiche importanti da mettere a bilancio.

La Roma ha tanti giocatori attualmente in prestito che torneranno alla base e per i quali bisognerà trovare una destinazione. Per il momento il futuro è certo solo per Gonalons (riscattato dal Granada) e per Defrel, che sarà riscattato dal Sassuolo. Nzonzi è destinato a rimanere al Rennes in Ligue1. Ma gli altri? Il Messaggero ha fatto il punto della situazione.

Calciomercato Roma, la lista degli esuberi

Non ci sono dubbi sul fatto che il giocatore più importante del quale bisognerà decidere il futuro è Alessandro Florenzi, che tornerà dopo l’esperienza al Valencia. Certo, l’attuale modulo di Fonseca sarebbe adatto anche per lui, ma il suo futuro pare lontano dalla capitale. Sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi, ma anche due club italiani hanno chiesto informazioni su di lui, ovvero Fiorentina e Atalanta.

E’ già tornato Robin Olsen, che non ha prolungato il suo contratto “estivo” con il Cagliari e ora aspetta che si faccia avanti qualche club. Per lui il futuro dovrebbe essere all’estero. Rientra a Roma pure il terzino destro Rick Karsdorp dopo l’anno passato al Feyenoord, dove è stato protagonista in positivo. La Roma attende offerte per monetizzare la sua cessione, se Fonseca non vorrà concedergli un’altra chance.

Anche in attacco ci sono un paio di giocatori ai quali bisognerà trovare una sistemazione. Il club giallorosso vuole monetizzare al massimo la cessione di Schick. Il giocatore ceco non è stato riscattato dal Lipsia, che rimane comunque sullo sfondo. Ora ci sarebbe anche il Milan sulle sue tracce. Il cartellino dell’attaccante vale non meno di 25-30 milioni di euro. Infine possibile nuovo prestito per Mirko Antonucci, che è tornato dopo l’esperienza non esaltante al Vitoria Setubal.

