Il rinnovo di Pioli modifica anche le strategie di mercato del Milan, con il tecnico che sogna Dzeko se non dovesse restare Ibra

Arrivata in maniera a dir poco inaspettata, la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan condizionerà anche le scelte di mercato rossonere. L’avvento di Ralf Rangnick avrebbe infatti previsto un forte ringiovanimento della rosa, con l’addio quasi scontato di Zlatan Ibrahimovic. Senza il dirigente tedesco in sella, anche la permanenza dello svedese può tornare d’attualità, mentre potrebbe scemare l’interesse milanista per Patrik Schick, che aveva proprio nel dirigente della Red Bull il suo primo sponsor.

Calciomercato Roma, il Milan sogna Dzeko

Se non dovesse rimanere Ibra, Pioli ha già fatto sapere alla dirigenza di voler puntare su un attaccante di caratura internazionale, che sia in grado di non far rimpiangere lo svedese anche dal punto di vista della leadership. In tal senso, il nome che piace di più all’ex Fiorentina è quello di Edin Dzeko. Un sogno realizzabile dal punto di vista del cartellino, ma che per materializzarsi avrà bisogno di uno sforzo economico da parte del bosniaco, che percepisce attualmente 7.5 milioni di euro.

Decisamente troppi per le casse rossonere, ma anche per quelle della Roma che è pronta ad ascoltare eventuali offerte, anche da Inter e Juve. Il nove romanista non ha mai nascosto le sue simpatie rossonere da ragazzo, ma se fosse per lui, chiuderebbe la carriera nella Capitale. L’esigenze di bilancio, tuttavia, potrebbero impedirgli di soddisfare il suo desiderio.

