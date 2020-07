Calciomercato Roma, il messaggio del club su Zaniolo e Pellegrini

Calciomercato Roma, il club ha scelto Pellegrini e Zaniolo come testimonial della nuova divisa da gioco per la stagione 2020/2021.

La Roma ha presentato la nuova maglia per la stagione 2020/2021 e i testimonial sono Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Un chiaro messaggio del club sulle voci di calciomercato che riguardano i due calciatori. Pellegrini e Zaniolo rappresentano il futuro e ancora una volta la società lo ha confermato. Un’eventuale cessione di uno dei due per la prossima stagione dopo averne fatto testimonial della nuova maglia sarebbe una nota stonata. Nel mondo del calciomercato mai dire mai, ma allo stato attuale l’intenzione della società è quella di confermare tutti e due i calciatori a tutti i costi.

Calciomercato Roma, il post di Zaniolo su Instagram

Ieri c’è stato l’ennesimo giallo su Zaniolo. L’allenatore Fonseca in un’intervista sul sito ufficiale aveva dichiarato che non era ancora pronto a causa del problema fisico che gli aveva fatto saltare la partita con l’Inter. Poi però complice anche l’indisponibilità di Cengiz Under ha cambiato idea e lo ha inserito tra i convocati.

A tal proposito Fonseca ha dichiarato: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”.

Intanto nella notte sono arrivati dei post su Instagram da parte di Zaniolo e della mamma. Il giovane campione giallorosso ha scritto: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. La mamma ha invece postato: “Il silenzio degli innocenti”. Due frasi enigmatiche che alimentano le discussioni su Zaniolo.

