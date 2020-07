Calciomercato Roma, il Napoli chiude per Under: cifre e scambio

Calciomercato Roma, il Napoli ha fretta di chiudere per Cengiz Under: i giallorossi chiedono 35 milioni, De Laurentiis può arrivare massimo a 25 ed è stato offerto Ospina.

Cengiz Under lascerà la Roma alla fine di questa stagione. I dubbi al riguardo ormai sono pochi. Il rapporto con l’allenatore Paulo Fonseca non è mai sbocciato. E ora con il nuovo modulo che non prevede attaccanti esterni le possibilità di una sua riconferma sono pari a zero. Nel 4-3-3 tipico del Napoli di Gattuso invece Cengiz Under potrebbe rendere molto di più. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli, che lo seguiva già quando giocava in Turchia, è pronto a sferrare l’assalto finale per il suo ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il messaggio del club su Zaniolo e Pellegrini

LEGGI ANCHE >>> Roma, presentata la prima maglia per la stagione 2020/2021

Calciomercato Roma, le cifre per Under

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, la Roma avrebbe intenzione di incassare 35 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante turco. Non va dimenticato che il 20% dell’eventuale cessione spetterebbe di diritto alla ex squadra di Under, l’Istanbul Başakşehir fresco campione di Turchia.

Anche per questo motivo la Roma non vuole scendere al di sotto di una certa soglia. Al momento il presidente De Laurentiis è arrivato a offrire un massimo di 25 milioni di euro. Con la possibilità di inserire nella trattativa il portiere Ospina, unica contropartita che potrebbe essere gradita alla Roma visto che Pau Lopez potrebbe partire. Più complicato invece l’inserimento di Milik: dipende da un’eventuale partenza di Dzeko, inoltre il polacco vuole assolutamente andare alla Juventus. E De Laurentiis non vuole fare passare troppo tempo prima di chiudere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Schick, tra Milan e Lipsia

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!