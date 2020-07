CALCIOMERCATO ROMA CONFERMA PAU LOPEZ E FUTURO PORTIERE – La prima stagione di Pau Lopez nella capitale ha portato sicuramente alti e bassi nell’annata con il club capitolino. Arrivato lo scorso luglio per 23,5 milioni di euro dal Betis Siviglia, nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio già dopo soli 12 mesi per l’estremo difensore spagnolo.

Calciomercato Roma, futuro tra i pali

L’edizione odierana de ‘Il Romanista‘, conferma come non ci dovrebbero essere problemi nel vedere Pau Lopez a difendere i pali della Roma anche la prossima stagione, visto che non sono arrivate, fino ad oggi, offerte ufficiali per l’ex Betis. Tra i nomi però che al club giallorosso piacciono ci sono Juan Musso dell’Udinese e Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Il primo però viene valutato molto dai friulani che sono riusciti a respingere anche le avances dell’Inter, cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di contropartite come Alessio Riccardi e Devid Bouah.

Rendimento Pau Lopez

Nella sua prima stagione lo spagnolo ha totalizzato 29 partite, subendo 41 reti e ricevendo 3 ammonizioni. Uno è invece il rigore parato. La sua media voto è di 6,12, con la media fantavoto di 4,76.

